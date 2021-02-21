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الداخلية تضبط 12626 سائقاً لعدم ارتدائهم الكمامات

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الداخلية تضبط 12626 سائقاً لعدم ارتدائهم الكمامات الداخلية تضبط 12626 سائقاً لعدم ارتدائهم الكمامات

مصراوي Masrawy

03:32 م الأحد 21 فبراير 2021

كتب - سامح غيث:

ضبطت وزارة الداخلية 12626 شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 12525 شخص، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 101 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما تم تحرير 571 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 185 قضية في مجال منع تداول الشيشة بإجمالي مضبوطات 1243 شيشة.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

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مصراوي Masrawy

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