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عاصفة استوائية تتسبب في انقطاع الكهرباء عن الآلاف في الفلبين

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عاصفة استوائية تتسبب في انقطاع الكهرباء عن الآلاف في الفلبين عاصفة استوائية تتسبب في انقطاع الكهرباء عن الآلاف في الفلبين

مصراوي Masrawy

03:28 م الأحد 21 فبراير 2021

مانيلا- (د ب أ):

ذكر مسؤولون أن العاصفة الاستوائية "دوجيان" تسببت في فيضانات وانقطاع الكهراباء عن آلاف الأشخاص في جنوب الفلبين اليوم الأحد.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الفلبينية إن العاصفة، كانت مصحوبة برياح بلغت سرعتها 65 كيلومترا في الساعة وزوابع سرعتها 80 كيلومترا في الساعة، أثناء تحركها من الشمال إلى الغرب، فوق جنوب الفلبين.

وأضافت الهيئة أنه من المتوقع أن تصل إلى اليابسة في إقليمي "سامار" و"ليت" شرق البلاد، صباح غد الإثنين.

ومن المتوقع أن تحتفظ العاصفة بقوتها في الساعات الـ12 المقبلة، طبقا لما ذكرته هيئة الأرصاد الجوية. غير أنه ليس من المستبعد بعد احتمال أن تضعف العاصفة لتتحول إلى منخفض استوائي قبل أن تصل إلى اليابسة.

وفي إقليم سورياجاو ديل سور جنوب البلاد، تسببت أمطار غزيرة في فيضان أحد الأنهار، مما تسبب في فرار ثمانية آلاف من السكان على الاقل من منازلهم.

وتم قطع الكهرباء عن العديد من البلدات كإجراء احترازاي، طبقا لما ذكره حاكم الإقليم، الكسندر بيمينتل.

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