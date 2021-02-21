29 مارس.. الحكم على 9 متهمين بـ"خلية داعش عين شمس"

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مصراوي Masrawy

كتب -صابر المحلاوي:

حجزت الدائرة الخامسة إرهاب، اليوم الأحد، محاكمة 9 متهمين، لاتهامهم بالانضمام وتأسيس خلية تتبع تنظيم داعش الإرهابى بمنطقة عين شمس، والمعروفة بخلية داعش عين شمس، لجلسة 29 مارس؛ للحكم.

ووجه للمتهمين في القضية رقم رقمها 2609 جنايات أمن دولة عين شمس والمقيدة برقم 137 لسنة 2020 جنايات أمن دولة، انه خلال الفترة من مطلع عام 2017، وحتى 27 مايو من عام 2017، أسس المتهمين الأول والثانى تأسيس جماعة إرهابية الغرض منها الاخال بالنظام وعمل خلايا عنقودية تتبع تنظم داعش الإرهابى.

كما وجه للمتهمين الاعتداء على الشرطة واستحالا دماء المسيحين واموالهم وممتلكاتهم، ووجه للمتهمين من الـ 3 وحتى التاسع الانضمام لجماعة إرهابية وتلقى الأول والمتهم الثامن تدريبات عسكرية والتحقا بمعسكرات تدريبية تتبع لتظم داعش في دولة سوريا.

ووجه للمتهمين من الثانى وحتى التاسع جمع معلومات عن عدد من الضباط المتخصصين بتنفيذ احكام قانون مكافحة الإرهاب وإلحاق الأذى بهم، ووقموا بأعمال تحضيرية لارتكاب جريمة إرهابية بان جمعوا معلومات عن عدد من الضباط من أفراد القوات المسلحة والشرطة ودار عبادة للمسيحيين تمهيدا لاستهدافهم.