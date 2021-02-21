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"الملك سلمان للإغاثة" يوزع 3,000 كرتون من التمور للأسر الأكثر احتياجًا بمأرب

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"الملك سلمان للإغاثة" يوزع 3,000 كرتون من التمور للأسر الأكثر احتياجًا بمأرب "الملك سلمان للإغاثة" يوزع 3,000 كرتون من التمور للأسر الأكثر احتياجًا بمأرب
في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة للشعب اليمني الشقيق

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 3,000 كرتون من التمور للأسر الأكثر احتياجًا في مديرية حريب بمحافظة مأرب، استفاد منها 3,000 أسرة.
ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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