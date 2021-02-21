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"الزكاة والدخل" تدعو المكلفين إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن يناير

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"الزكاة والدخل" تدعو المكلفين إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن يناير "الزكاة والدخل" تدعو المكلفين إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن يناير
قالت: تجنباً لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة.. بواقع 5% كحد أدنى

دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل مكلفيها الخاضعين لضريبة القيمة المضافة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر يناير الماضي، وذلك في موعد أقصاه الثامن والعشرين من شهر فبراير الجاري.


وحثت "الزكاة والدخل" المكلفين على المسارعة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عبر موقعها الإلكتروني (gazt.gov.sa)، تجنباً لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% كحد أدنى و25% كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المكلف الإقرار بها.


ودعت المكلفين الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة القيمة المضافة إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب العناية بالعملاء على تويتر (@Gazt_care)، أو من خلال البريد الإلكتروني (info@gazt.gov.sa)، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (gazt.gov.sa).

وتُعد ضريبة القيمة المضافة واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، وهي ضريبة غير مباشرة تُفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت مع بعض الاستثناءات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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