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منصة "معين" بديوان المظالم.. استدامة الإنجاز التقني خلال الربع الثاني من 1442هـ

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منصة "معين" بديوان المظالم.. استدامة الإنجاز التقني خلال الربع الثاني من 1442هـ منصة "معين" بديوان المظالم.. استدامة الإنجاز التقني خلال الربع الثاني من 1442هـ
بلغت الدعاوى الواردة بكل المحاكم 27230 دعوى.. المنجزة 33437 دعوى

منصة

أظهر التقرير الإحصائي بمنصة "معين" الرقمية بديوان المظالم نتائجه ومؤشراته القضائية للربع الثاني من العام الهجري 1442هـ لعموم المحاكم، إذ بلغت الدعاوى الواردة بكل المحاكم 27230 دعوى، بينما بلغت الدعاوى المنجزة 33437 دعوى، وبعدد جلسات 60190 جلسة، كما بلغ عدد زوار منصة معين الرقمية 1179630 زائراً.

وتأتي هذه المؤشرات والإحصائيات في إطار التطور التقني الرقمي للعمل القضائي بديوان المظالم، إذ تساهم هذه الإحصائية في تحقيق الأهداف التي يسعى لها الديوان في تيسير إجراءاته القضائية بما يوفر على المستفيدين الوقت والجهد.

الجدير بالذكر أن الديوان يسعى من خلال استراتيجيته لتسهيل أعماله تقنياً وبما يحظى به مرفق القضاء الإداري بدعم من القيادة الرشيدة -أيدها الله- وبمتابعة حثيثة من رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ خالد بن محمد اليوسف في تذليل العقبات وتطوير بيئة العمل القضائي بما يحقق العدالة الناجزة للمتقاضين أمام محاكمه.ديوان المظالم منصة معين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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