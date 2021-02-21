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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 9085 نقطة

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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 9085 نقطة مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 9085 نقطة
بتداولات بلغت 11.4 مليار ريال..310 سهم متداول

مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 9085 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسية اليوم مرتفعاً 61.74 نقطة ليقفل عند مستوى 9085.97 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 11.4 مليار ريال.


وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 310 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 435 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 116 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 68 شركة على تراجع.


وكانت أسهم شركات الفخارية، وسابتكو، ومدينة المعرفة، وصدر، وعذيب للاتصالات الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات المتحدة للتأمين، وتشب، واللجين، وساب للتكافل، واليمامة للحديد فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 4.15%.
فيما كانت أسهم شركات لازوردي، ودار الأركان، وزين السعودية، وسابتكو، وإعمار هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات المصافي، وأنعام القابضة، ولازوردي، والفخارية، والعمران هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 359.75 نقطة ليقفل عند مستوى 27096.25 نقطة، وبتداولات بلغت 101 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 960 ألف سهم تقاسمتها 2219 صفقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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