أخبار عاجلة

8 الصبح - "لايف ستايل" .. كيف تكون ردود أفعالنا لو تعرضنا للتنمر أو الانتقاد بشكل غير لائق؟ -
8 الصبح - الرئيس السيسي يوجه بامتلاك القدرات اللازمة لاستضافة كبرى البطولات العالمية -
تحرير 16 مخالفة "ارتداء كمامة" في دمياط -
صور.. مبادرة لصيانة صناديق القمامة بالجهود الذاتية في بورسعيد -
أبرزها تنفيذ 81 ألف حكم قضائي.. جهود الأمن العام في 24 ساعة -
وزير الخارجية الألماني يرحب بأول محاكمة حول انتهاكات النظام السوري -
رئيس "سدايا" يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لولي العهد -
"قمر الثلج" يلمع في السماء غدًا.. و"البحوث الفلكية" يحدد شروط رؤيته -
الحكومة ترد على شائعة إهدار مليارات الجنيهات على تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع -
وزير الأثار يصل سوهاج لتفقد "مقابر الحواويش وأتريبس" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمير نجران يدشن مركز لقاحات كورونا بالمنطقة ويتلقى الجرعة الأولى

Print
حثّ بالمبادرة في التسجيل للحصول على اللقاح الذي توفره المملكة مجاناً

أمير نجران يدشن مركز لقاحات كورونا بالمنطقة ويتلقى الجرعة الأولى

دشّن الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران اليوم مركز لقاحات كورونا بالمنطقة، وذلك بمركز الأمير مشعل للمعارض والمؤتمرات.

وتلقى أمير المنطقة الجرعة الأولى من لقاح كورونا، إعلانا عن بدء حملة التطعيم بلقاح كورونا في منطقة نجران التي تزامن معها تقديم اللقاح للمواطنين والمقيمين كافة في مراكز الرعاية الصحية بأحياء الضيافة ورجلاء والخالدية وشرورة.

ونوّه بالجهود الكبيرة التي أولتها القيادة الرشيدة للتعامل مع هذه الجائحة، التي أسهمت ولله الحمد في الحد من انتشار ، من خلال اهتمامها بصحة جميع القاطنين على أراضيها من مواطنين ومقيمين بل حتى مخالفي أنظمة الإقامة والعمل، ووضعها سلامة وصحة الإنسان ضمن أولوياتها، ونجاحها في التعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وما اتخذته أجهزة الدولة بجميع قطاعاتها من قرارات وإجراءات احترازية للحد من آثار هذا الوباء.

وحثّ المواطنين والمقيمين بالمبادرة في التسجيل للحصول على اللقاح الذي توفره المملكة مجاناً للجميع، سائلاً الله تعالى أن يحفظ بلادنا ويديم أمنها واستقرارها.

من جهته، دعا المدير العام للشؤون الصحية بنجران الدكتور إبراهيم بني هميم المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بالتسجيل عبر تطبيق "صحتي" لأخذ اللقاح؛ حفاظاً على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بالفيروس، مؤكداً مأمونية اللقاح وفاعليته في الوقاية من الإصابة -بإذن الله- مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية بعد أخذ اللقاح.

يُذكر أن مركز تقديم لقاح كورونا بمركز الأمير مشعل للمعارض والمؤتمرات بمنطقة نجران تم تجهيزه ليكون مقراً رئيساً لحملة التطعيم ضد كورونا، لتوفر جميع الخدمات الأساسية فيه، فهو مصمم بطريقة تسمح باستقبال أعداد كبيرة من خلال تجهيز 20 محطة تطعيم ومناطق انتظار لـ150 مراجعاً و10 غرف للملاحظة بعد تلقي اللقاحات و4 غرف طوارئ، إضافة إلى خدمة النقل الإسعافي وتجهيز المركز بكل الاحتياطات الطبية والأجهزة الحديثة تحت إشراف نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة وفرق التطوع الصحي.

أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
ابنة الفنان يوسف شعبان.. والدي دخل المستشفى للعلاج من الضغط فاكتشف إصابته بفيروس كورونا

ابنة الفنان يوسف شعبان.. والدي دخل المستشفى للعلاج من الضغط فاكتشف إصابته بفيروس كورونا

باكستان تسجل 1541 إصابة جديدة و32 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

باكستان تسجل 1541 إصابة جديدة و32 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

كوريا الجنوبية تبدأ اليوم حملة التطعيم ضد فيروس كورونا

كوريا الجنوبية تبدأ اليوم حملة التطعيم ضد فيروس كورونا

الهند تسجل أكثر من 16 ألف إصابة جديدة و120 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الهند تسجل أكثر من 16 ألف إصابة جديدة و120 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

شبكة عيون الإخبارية