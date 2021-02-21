تأجيل محاكمة 8 متهمين بـ "داعش حلوان" لجلسة 29 مارس

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مصراوي Masrawy

كتب-صابر المحلاوي:

أجلت الدائرة 5 إرهاب المنعقدة بطرة، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة 8 متهمين بـ"خلية داعش حلوان" فى القضية رقم 4160 لسنة 2020 جنايات أمن دولة، لجلسة 29 مارس للشهود.

وضمت الدعوى 8 متهمين من بينهم 5 محبوسين، ويأتى على رأس المتهمين مؤسس التنظيم المتهم أحمد أيمن والذى أسس خلية بمنطقة حلوان تتبع تنظيم داعش الإرهابى، وقيام المتهم بالسفر للخارج والتدريب على استخدام السلاح والعمليات العدائية، ووجه للمتهم الخامس عبد الرحمن سيد تهم حيازة سلاح نارى، وضبط بحوزة المتهم السابع بأمر الإحالة ذخيرة.