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بعد التصالح.. الحكم فى إعادة محاكمة مجدي راسخ بقضية "سوديك" 29 مارس

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بعد التصالح.. الحكم فى إعادة محاكمة مجدي راسخ بقضية "سوديك" 29 مارس بعد التصالح.. الحكم فى إعادة محاكمة مجدي راسخ بقضية "سوديك" 29 مارس

مصراوي Masrawy

02:51 م الأحد 21 فبراير 2021

كتب - محمود السعيد:

حجزت الدائرة 20 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، إعادة إجراءات محاكمة رجل الأعمال مجدى راسخ والد هايدي راسخ زوجة علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق، على الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 5 سنوات فى القضية المعروفة بقضية "أرض سوديك"، لجلسة 29 مارس المقبل؛ للحكم.

جاء ذلك بعد تصالح "راسخ" مع لجنة استرداد الأموال المهربة وقيامه متضامنا مع آخرين بسداد مبلغ مليار و315 مليون جنيه للدولة.

وقدمت نيابة الأموال العامة العليا قرار تنفيذ التصالح الذى وافقت عليه لجنة استرداد الأموال المهربة إلى المحكمة، كما قدمت صورة من عقد التسوية الذي بلغت قيمته مليار و315 مليون و701 ألف جنيه، لحصوله بصفته رئيس مجلس إدارة سوديك من محمد إبراهيم وزير الإسكان الأسبق على قطعة أرض مساحتها 2550 فدانا، بالمخالفة للقانون، كما لم يتم الالتزام بسداد الأقساط المستحقة عليها وتقاعست الوزارة عن استرداد الأرض.

وطالبت النيابة العامة أعمال أثر التصالح تطبيقا للقانون والذى يتضمن بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهم لسداد مستحقات الدولة كاملة.

وكانت محكمة الجنايات قضت فى وقت سابق بمعاقبة محمد مجدى حسين راسخ غيابيا بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وتغريمه، وفى 2018 تقدم بطلب التصالح أمام لجنة استرداد الأموال المهربة.

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