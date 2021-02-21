مصدر بـ"القابضة للكهرباء": تركيب 19 ألف عداد "كودي".. وإجراء 240 ألف معاينة

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إن عدد الطلبات التي تم التقدم بها عبر المنصة الإلكترونية للكهرباء حتى الآن بلغ مليونًا و١١٧ ألف طلب للتحول من نظام الممارسة إلى تركيب عدادات كودية.

ونوه المصدر، في تصريحات أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم الأحد، بأن عدد الوحدات السكنية بلغ ٢ مليون و٣٣ ألف مليون وحدة، وأن إجمالي عدد المعاينات وصل إلى ٢٤٠ ألف معاينة حتى الآن.

وأكد المصدر أن عدد العدادات التي تم تركيبها بلغ ١٩ ألف عداد حتى الآن، مؤكدًا أن شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية تواصل إجراء المعاينات والمقايسات للمتقدمين ممن تنطبق عليهم شروط التعاقد وتركيب العداد الكودي.