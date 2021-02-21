"مرصد الأزهر" يدين مخططات الاحتلال لبناء مستوطنات على أراضي إحدى الكنائس الفلسطينية

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مصراوي Masrawy

كتب- محمود مصطفى:

أدان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف مخططات الاحتلال الإسرائيلي لبناء نحو 3 آلاف وحدة استيطانية على أراضٍ تخص الكنيسة الأرثوذكسية على حدود بلدة "بيت صفافا"، مشيرًا إلى أن هذا يُهدد بمحاصرة مدينة القدس المحتلة وعزلها عن محيطها من الجهة الجنوبية.

وشدد المرصد، في بيان اليوم الأحد، على أن هذه المخططات الاستيطانية الخبيثة تُمثل تعديًا صارخًا على العهدة العمرية التي نصت على الحفاظ على الأراضي الفلسطينية، والحرص على الكنائس المسيحية.

وتابع المرصد بأن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف كل ما هو فلسطيني؛ بغرض تزييف الواقع الديموغرافي في القدس لصالح المستوطنين.

وأكد المرصد رفض سياسة الاحتلال الإسرائيلي التي تستبيح المقدسات الفلسطينية -الإسلامية والمسيحية على حد سواء- والتي كان آخرها الحادث الإرهابي المتمثل في محاولة أحد المستوطنين المتطرفين إضرام النيران في كنيسة "الجثمانية" في القدس، مطالبًا المجتمع الدولي بالتصدي للسياسات الاستيطانية التي تتعارض مع القوانين الدولية، وتوفير الحماية للمقدسات الفلسطينية.