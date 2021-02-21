أمانة الطائف تعزز أعمال النظافة والغسيل للمنطقة التاريخية بآليات حديثة

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فرق ميدانية لرصد الملاحظات ومعالجتها والتعامل الفوري مع النفايات

عززت أمانة الطائف أعمال النظافة والغسيل للمنطقة التاريخية بوسط الطائف، من خلال توفير آليات كهربائية جديدة.

ويهدف العمل بالمعدات الكهربائية إلى رفع كفاءة أعمال النظافة بموقع وسط المدينة، حيث يتم تنفيذ أعمال الكنس والغسيل دورياً.

وأوضحت الأمانة أن الأعمال الميدانية بالمنطقة المركزية لفرق النظافة تشمل نظافة الممرات والشوارع الداخلية، وخلوها من المخرجات والمتروكات والنفايات الصلبة والمبعثرات، وتعمل فرق ميدانية على رصد الملاحظات ومعالجتها والتعامل الفوري مع النفايات.

وبينت الأمانة أنها عززت الإجراءات الوقائية والاحترازية بتنفيذ خطط التعقيم والرش الدورية بالمنطقة التاريخية، ومتابعة الأنشطة التجارية وتقيدها بالتدابير اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

أمانة الطائف المنطقة التاريخية