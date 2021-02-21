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خلال أسبوع.. 44002 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من كورونا

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خلال أسبوع.. 44002 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من كورونا خلال أسبوع.. 44002 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من كورونا
"الداخلية": سجلت منطقة الرياض العدد الأعلى تلتها مكة المكرمة ثم الشرقية والقصيم

خلال أسبوع.. 44002 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من كورونا

بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من كوفيد-19 (44002) مخالفة وذلك للفترة من 2/ 7/ 1442هـ حتى 8/ 7/ 1442هـ.

وسجلت منطقة الرياض وفق إحصائية نشرها حساب وزارة الداخلية العدد الأعلى بواقع بـ(17851)، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(10656)، ثم المنطقة الشرقية بـ(5095)، ومنطقة القصيم بـ(2387)، ومنطقة المدينة المنورة بـ(1899)، ومنطقة الجوف بـ(1327)، ومنطقة الباحة بـ(1075)، ومنطقة عسير بـ(939)، ومنطقة حائل بـ(896)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(742)، ومنطقة تبوك بـ(611)، ومنطقة جازان بـ(346)، ومنطقة نجران بـ(178).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.وزارة الداخلية فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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