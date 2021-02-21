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هذا هو سلاحنا.. متحدث "الصحة": لم نصل حتى الآن لمستوى الاستقرار في إصابات كورونا

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هذا هو سلاحنا.. متحدث "الصحة": لم نصل حتى الآن لمستوى الاستقرار في إصابات كورونا هذا هو سلاحنا.. متحدث "الصحة": لم نصل حتى الآن لمستوى الاستقرار في إصابات كورونا
قال: منحنى الإصابات يمر بمرحلة حساسة ومهمة جداً يجب أن نتابعها بمزيد من الحذر واليقظة

هذا هو سلاحنا.. متحدث

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي: "لا نزال نرصد ارتفاعاً في تسجيل الإصابات، وهناك محافظات نلاحظ ذلك الارتفاع بها".

وأضاف، اليوم الأحد، خلال الإيجاز الصحفي الدوري المشترك حول مستجدات فيروس #كورونا في المملكة: منحنى الإصابات المؤكدة يمر بمرحلة حساسة ومهمة جداً، يجب أن نتابعها بمزيد من الحذر واليقظة.

وتابع: لم نصل حتى الآن لمستوى الاستقرار في معدل الإصابات.

وحول اللقاح قال "العبدالعالي": تجاوز عدد متلقي لقاح #كورونا 541 ألفاً في مختلف مناطق #المملكة، وأخذ اللقاح والاستمرار في الاحترازات سلاحنا لتجاوز الجائحة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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