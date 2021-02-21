تعرض طائرة شحن تركية لـ"عطل بسيط" بعد إقلاعها من الشارقة وهبوطها بسلام في اسطنبول

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الشارقة- (د ب أ):

أعلنت دائرة الطيران المدني بالشارقة بالإمارات أن طائرة شحن تركية مسجلة بتركيا، أقلعت من مطار الشارقة الدولي متجهة إلى إسطنبول هبطت في مقر وجهتها بسلام دون أية أضرار بعد أن أصابها عطل بسيط وهي في الأجواء وتم إصلاحه من قبل قائد الطائرة.

وذكرت الدائرة ، في بيان اليوم الأحد ، أن قائد الطائرة التركية أبلغ بعد إقلاعها بدقيقتين عن وجود عطل في أحد المحركات، وبعد ثلاث دقائق تم الإبلاغ عن إصلاح مشكلة المحرك.

وأشارت إلى أن الطائرة أكملت طريقها إلى تركيا وهبطت في إسطنبول بسلام، موضحة أن ما تم تداوله من فيديوهات بخروج دخان من أحد محركات الطائرة كان بسبب هذا العطل البسيط الذي أصلحه كابتن الطائرة التركية.