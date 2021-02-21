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6.2 % من مساحتها مأهولة.. 15 معلومة لا تعرفها عن محافظة القاهرة- أرقام

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مصراوي Masrawy

02:50 م الأحد 21 فبراير 2021

كتب- محمد نصار:

أظهرت بيانات خطة المواطن ضمن خطة محافظة القاهرة لعام (2019 - 2020) مجموعة من الحقائق ربما لا نعرفها عن عاصمة في إطار خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى (2018 - 2019 / 2021 - 2022).

وأظهرت مؤشرات خطة العاصمة الحقائق التالية عبر مجموعة من الأرقام الرسمية:

- المساحة الكلية للعاصمة 3085 كم2 يعيش السكان على مساحة منها تقدر بـ 190.4 كم2 وهو ما يعني أن 6.2% من مساحة القاهرة فقط مأهولة بالسكان في حين أن 93.8% منها مهجورة.

- عدد سكان العاصمة وفقا لتعداد عام 2018 نحو 9.8 مليون نسمة وهي نسبة تمثل 9.9% من إجمالي تعداد سكان مصر.

- بلغ معدل الفقر في العاصمة عام (2017 - 2018) نحو 31.1%.

- بلغ عدد المشتغلين فوق سن 15 عاما 2.8 مليون شخص.

- بلغ معدل البطالة في العاصمة 15.1%.

- 58.9% من عدد المشتغلين بها يعملون في القطاع الحكومي.

- معدل النمو الاقتصادي الحقيقي مع الأخذ في الاعتبار مستويات التضخم بلغ 6.5%.

هيكل الناتج المحلي الإجمالي

- 13.6% من الصناعات التحويلية.

- 15.6% من خدمات العامة.

- 19.5% من تجارة الجملة والتجزئة.

- 6.8% من خدمات الأعمال.

- 11.7% من الملكية العقارية.

- 6.8% من خدمات النقل والتخزين.

- 26% من الخدمات الأخرى.

وتبلغ إجمالي نسبة الناتج المحلي لمحافظة القاهرة 33.8% من إجمالي الناتج المحلي لجميع محافظات الجمهورية.

القاهرة 1

القاهرة 2

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