6.2 % من مساحتها مأهولة.. 15 معلومة لا تعرفها عن محافظة القاهرة- أرقام
مصراوي Masrawy
02:50 م الأحد 21 فبراير 2021
كتب- محمد نصار:
أظهرت بيانات خطة المواطن ضمن خطة محافظة القاهرة لعام (2019 - 2020) مجموعة من الحقائق ربما لا نعرفها عن عاصمة مصر في إطار خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى (2018 - 2019 / 2021 - 2022).
وأظهرت مؤشرات خطة العاصمة الحقائق التالية عبر مجموعة من الأرقام الرسمية:
- المساحة الكلية للعاصمة 3085 كم2 يعيش السكان على مساحة منها تقدر بـ 190.4 كم2 وهو ما يعني أن 6.2% من مساحة القاهرة فقط مأهولة بالسكان في حين أن 93.8% منها مهجورة.
- عدد سكان العاصمة وفقا لتعداد عام 2018 نحو 9.8 مليون نسمة وهي نسبة تمثل 9.9% من إجمالي تعداد سكان مصر.
- بلغ معدل الفقر في العاصمة عام (2017 - 2018) نحو 31.1%.
- بلغ عدد المشتغلين فوق سن 15 عاما 2.8 مليون شخص.
- بلغ معدل البطالة في العاصمة 15.1%.
- 58.9% من عدد المشتغلين بها يعملون في القطاع الحكومي.
- معدل النمو الاقتصادي الحقيقي مع الأخذ في الاعتبار مستويات التضخم بلغ 6.5%.
هيكل الناتج المحلي الإجمالي
- 13.6% من الصناعات التحويلية.
- 15.6% من خدمات الحكومة العامة.
- 19.5% من تجارة الجملة والتجزئة.
- 6.8% من خدمات الأعمال.
- 11.7% من الملكية العقارية.
- 6.8% من خدمات النقل والتخزين.
- 26% من الخدمات الأخرى.
وتبلغ إجمالي نسبة الناتج المحلي لمحافظة القاهرة 33.8% من إجمالي الناتج المحلي لجميع محافظات الجمهورية.