مركز لقاحات كورونا في جازان يستقبل المواطنين والمقيمين وسط انسيابية تامة

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وفق سبع مراحل لأخذ اللقاح تبدأ من محطة الوصول ثم الفرز البصري والتسجيل

دشّنت وزارة الصحة اليوم، مركز اللقحات المضاد لفيروس كورونا كوفيد-19 بمنطقة جازان، وتم البدء في إعطاء المواطنين والمقيمين اللقاح، بمركز الأمير سلطان الحضاري بجازان، وسط إجراءات تنظيمية متقنة وانسيابية تامة، حيث يحصل المسجلون في تطبيق "صحتي" على مواعيد محددة وفق آلية دقيقة لمنع الازدحام.

وأوضح مدير الشؤون الصحية بجازان عبدالرحمن الحربي، أن آلية أخذ اللقاح بالمركز تسير بانسيابية وفق سبع مراحل لأخذ اللقاح تبدأ من محطة الوصول ثم الفرز البصري والتسجيل "ويلزم الهوية أو الإقامة ورسالة تأكيد الموعد"، ثم منطقة الانتظار الذي يسبق أخذ اللقاح بعدها عيادة التطعيم ثم الاستراحة لمدة 15 دقيقة، ويتم من خلالها إعطاء المستفيد التوعية الصحية اللازمة وأخيراً محطة المغادرة.

ويستقبل المركز المستفيدين عبر 4 مراكز تسجيل و6 مسارات لأخذ اللقاح في 12 عيادة وقسماً للطوارئ إضافة إلى مختبر آخر للصيدلية تحت إشراف كادر صحي متخصص ومتطوعين صحيين مُدربين.

ونصحت "الصحة" الجميع بسرعة التسجيل للحصول على اللقاح حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وحمايةً لهم بإذن الله من الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد كوفيد 19، مجددةً التذكير بمجانية اللقاح، إنفاذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة.مركز لقاحات كورونا فيروس كورونا الجديد