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إيفاد مأمورية لتجديد بطاقة الرقم القومي لمريض وتسليمها له بالمجان

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إيفاد مأمورية لتجديد بطاقة الرقم القومي لمريض وتسليمها له بالمجان إيفاد مأمورية لتجديد بطاقة الرقم القومي لمريض وتسليمها له بالمجان

مصراوي Masrawy

02:19 م الأحد 21 فبراير 2021

كتب - علاء عمران:

استجاب قطاع الأحوال المدنية، لالتماس أحد المواطنين "مصاب بشلل نصفي"، لمساعدته في تجديد بطاقة الرقم القومي الخاصة به.

وتمّ إيفاد مأمورية خارجية تابعة للقطاع لمحل إقامة المواطن المذكور بمنطقة حلوان بالقاهرة، وجرى إنهاء الإجراءات اللازمة لتجديد بطاقة الرقم القومي الخاصة به وتسليمها له بالمجان.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية خاصة الحالات المرضية وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

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