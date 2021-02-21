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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بوزارة الطيران المدني إن أزمة رفض السلطات الموريتانية عبور طائرة نادي الزمالك عبر مجالها الجوي، للتوجه إلى السنغال، هي أزمة تخص شركة الطيران مالكة الطائرة، حيث تقوم شركات الطيران بإنهاء إجراءات تصاريح العبور والهبوط بالمطارات التي تعبر بها طائراتها، وذلك بالتنسيق مع سلطة الطيران المدني .

وأشارت المصادر، خلال حديثها، اليوم الأحد، إلى أن الطائرة ليست تابعة لشركة "مصر للطيران"، وإنما تابعة لإحدى الشركات الخاصة، وكان خط إقلاعها "القاهرة- الجزائر- السنغال".

وتابعت المصادر بأن "مصر للطيران" تمتلك قسمًا للرحلات الخاصة يقوم بالتنسيق مع سلطة الطيران المدني المصري، للحصول على تصاريح العبور عبر الأجواء والهبوط في المطارات المختلفة؛ خصوصًا في حال عدم وجود رحلات منتظمة للشركة في الدولة التي ينزل بها الفريق لإقامة اللقاء .

ونوهت المصادر بأن شركة الطيران ستقوم بالتنسيق مع سلطة الطيران المدني المصري، والتي ستقوم بدورها بمخاطبة السلطات للحصول على تصريح عبور للطائرة دون الحاجة إلى عودة البعثة بكامل طاقمها إلى القاهرة .

وقالت مواقع إخبارية إن دولة المغرب وافقت على عبور طائرة نادي الزمالك عبر أراضيها إلى السنغال، لمواجهة فريق تونجيت السنغالي في الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا، ولجأ الزمالك إلى المغرب بعد رفض موريتانيا عبور بعثة الفارس الأبيض من خلالها، بسبب الانقلاب الواقع هناك، لتضطر طائرة الأبيض إلى الهبوط في الجزائر.