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بعد قليل.. تامر أمين يمتثل للتحقيق بـ"الأعلى للإعلام" بسبب تصريحاته عن "الصعايدة"

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بعد قليل.. تامر أمين يمتثل للتحقيق بـ"الأعلى للإعلام" بسبب تصريحاته عن "الصعايدة" بعد قليل.. تامر أمين يمتثل للتحقيق بـ"الأعلى للإعلام" بسبب تصريحاته عن "الصعايدة"

مصراوي Masrawy

02:31 م الأحد 21 فبراير 2021

كتب- مينا غالي:

يبدأ بعد قليل، التحقيق مع تامر أمين مقدم البرامج علي قناة النهار، بمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بسبب تصريحاته المسيئة لأهالي الصعيد والتي أدلى بها في برنامجه منذ أيام قليلة.

وكانت قد قررت هيئة المكتب بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، وقف برنامج الإعلامى تامر أمين إلى حين استدعائه والتحقيق معه اليوم الأحد، والتأكيد على ضرورة الالتزام بمدونات النشر التى تحض على تعظيم القيم السلوكية والأخلاقية.

وأكد المجلس الاحترام الكامل لأهالي الصعيد الذين يمثلون الشهامة والمروءة والرجولة.

وأصدر النائب الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، أمس، القرار رقم (10) لسنة ٢٠٢١ بإلغاء تصريح مزاولة المهنة الصادر لتامر أمين إبراهيم يوسف بسيوني لمخالفته ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.

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