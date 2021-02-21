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"البحوث الإسلامية" يواصل فعاليات المرحلة الأخيرة لاختيار مبعوثي الأزهر لدول العالم

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"البحوث الإسلامية" يواصل فعاليات المرحلة الأخيرة لاختيار مبعوثي الأزهر لدول العالم "البحوث الإسلامية" يواصل فعاليات المرحلة الأخيرة لاختيار مبعوثي الأزهر لدول العالم

مصراوي Masrawy

02:27 م الأحد 21 فبراير 2021

كتب - محمود مصطفى:

واصل مجمع البحوث الإسلامية، الأحد، فعاليات المرحلة الأخيرة لاختيار المبعوثين إلى دول العالم، من خلال إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين، بمقر مركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، وبمشاركة نخبة من أساتذة وعمداء كليات جامعة الأزهر في تخصصات مختلفة.

وبحسب بيان، قال الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية ، إن المسابقة السنوية للابتعاث تأتي في إطار الدور العالمي للأزهر الشريف لنشر الثقافة والمعرفة على مستوى العالم وتصحيح المفاهيم المغلوطة ومواجهة الأفكار المتطرفة، حيث يرسل الأزهر الشريف مبعوثيه سنويًا إلى مختلف دول العالم لتحقيق رسالته العالمية في التوعية وتحقيق السلم المجتمعي، وبيان صحيح الدين.

وأضاف عياد في بيان له، الأحد، أن لجان المقابلات تضم قيادات الأزهر الشريف وعدد من أساتذة وعمداء جامعة الأزهر، بالإضافة إلى عدد من ممثلي وزارة الخارجية، وذلك لضمان الشفافية واختيار أكفأ العناصر لتمثيل والأزهر الشريف في الخارج.

أشار إلى أن المسابقة مرّت بمراحل مختلفة من الاختبارات بدءا من الاختبارات التحريرية ثم الشفوية، وتختتم بالمقابلات الشخصية، حيث يجري التركيز في هذه الاختبارات على قدرات ومهارات المتقدمين وسماتهم الشخصية وهيئاتهم وعدد من المعايير التي تؤهلهم لتمثيل مصر والأزهر الشريف في الخارج، لتعليم المنهج الوسطي الأزهري الذي يرسخ للاعتدال والتسامح والحوار وقبول الآخر واحترام التعددية، وكيفية مواجهة التحديات المعاصرة التي تختلف باختلاف المجتمعات والدول والثقافات.

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