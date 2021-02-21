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كارم يحيى يترشح لمنصب نقيب الصحفيين بانتخابات التجديد النصفى

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كارم يحيى يترشح لمنصب نقيب الصحفيين بانتخابات التجديد النصفى كارم يحيى يترشح لمنصب نقيب الصحفيين بانتخابات التجديد النصفى

مصراوي Masrawy

02:25 م الأحد 21 فبراير 2021

كتب- مينا غالي:

تقدم الكاتب الصحفي كارم يحيى، بأوراق ترشحه على مقعد نقيب الصحفيين، بانتخابات التجديد النصفي، والمقرر إجراؤها يوم الجمعة 5 مارس المقبل.

ووقع "يحيى" على إقرار منه، بتطبيق قرار الجمعية العمومية رقم 13 لسنة 2019، بمنع الجمع بين منصب النقيب وأي وظيفة حكومية أخرى.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين، قررت تلقي طلبات الترشح لمنصب النقيب وعضوية مجلس النقابة من الخميس 18/2/2021 إلى الإثنين 22/2/2021، وتتلقى اللجنة طلبات الترشح من العاشرة صباحاًا حتى الثالثة عصرًا، ما عدا اليوم الأخير من العاشرة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا، وذلك بالقاعة المستديرة بالدور الثالث، ويتم السماح للمرشح وحده بدخول القاعة.

وقالت اللجنة إن المرشح يوقع على تعهد بالالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والقواعد المنظمة للدعاية والانتخابات التي تضعها اللجنة المشرفة، ودفع دمغة 100 جنيه للترشح للعضوية و200 جنيه للترشح لمنصب النقيب.

ويشترط للترشح للعضوية مرور 3 سنوات على عضوية جدول المشتغلين، ويشترط للترشح لمنصب النقيب مرور 10 سنوات على عضوية المشتغلين.

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