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برلماني: لائحة بأسعار كل خدمات المباني في المنظومة الجديدة لمحاربة الفساد

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برلماني: لائحة بأسعار كل خدمات المباني في المنظومة الجديدة لمحاربة الفساد برلماني: لائحة بأسعار كل خدمات المباني في المنظومة الجديدة لمحاربة الفساد

مصراوي Masrawy

02:22 م الأحد 21 فبراير 2021

كتب- محمد نصار:

كشف النائب إيهاب منصور، عضو لجنة إسكان البرلمان وأحد المشاركين في اجتماعات بشأن مناقشة اشتراطات البناء والمنظومة الجديدة للتراخيص عن آلية القضاء على الفساد والرشوة في المنظومة الجديدة.

وقال منصور، لمصراوي، إن المنظومة الجديدة، إن المنظومة الجديدة للبناء بشقيها الاشتراطات والتراخيص تتضمن مواعيد محددة للحصول على الخدمات المتعلقة بالمباني بمختلف أنواعها ولذلك هي ملزمة لجهة إصدار التراخيص.

وأوضح أن المنظومة الجديدة تتضمن كل خدمة من خدمات التراخيص وهو الأمر الذي يقضي على منظومة فساد المحليات فالمواطن سيكون لديه علم بأسعار كل خدمة ما يمنع الرشاوي في المعاملات.

ولفت إلى أن المواطن لن يتعامل بشكل مباشر مع جهة إصدار الترخيص وهي الوحدة المحلية إلا عند تقديم طلب استخراج الرخصة فقط وباقي المعاملات ستكون من خلال مقاول أو مكتب هندسي معتمد.

وحول مواعيد إصدار الرخصة، أشار النائب إيهاب منصور، إلى أن كل خطوة لها جدول زمني ملزم لجهة الإصدار وهو ما يعني أنه لن تكون هناك مماطلة من الجهة الإدارية من أجل الضغط على المواطنين لدفع مبالغ مالية على سبيل الرشوة للإسراع في إنهاء الإجراءات.

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