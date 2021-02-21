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التنمية المحلية: رصف طريق مدرسة رياض أطفال بالدقهلية حفاظا على سلامة الطلاب

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التنمية المحلية: رصف طريق مدرسة رياض أطفال بالدقهلية حفاظا على سلامة الطلاب التنمية المحلية: رصف طريق مدرسة رياض أطفال بالدقهلية حفاظا على سلامة الطلاب

مصراوي Masrawy

02:22 م الأحد 21 فبراير 2021

كتب- محمد نصار:

وجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، القطاعات المعنية بالوزارة بالتنسيق مع محافظة الدقهلية لبحث شكوى عدد من المواطنين بقرية برق العز بمركز المنصورة.

وكانت إحدى الصحف نشرت استغاثة نصها: "نداء إلى وزير التنمية المحلية لطلب رصف وتمهيد الطريق المؤدي إلى مدرسة عبدالفتاح الرسمية المتميزة للغات لإنقاذ طلاب المدرسة من العوامل الجوية والأمطار".

وقالت الوزارة، إنه على الفور تم التواصل مع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والذي وجه إدارة المتابعة والتخطيط بالمحافظة بفحص الشكوى حيث تبين أن الطريق المؤدي للمدرسة هو طريق ترابي يقع بين أرض زراعية وبها 2 مروى خصوصي وبطول 100 متر وعرض 3 أمتار.

كما تم تسوية الطريق والكشف عن بلاعات المروى المغطاة لتجنب ردمها والكشف عن كابل الإنترنت الخاص بالمدرسة للحفاظ عليها، وتم عمل شدة خشبية على جانبي الطريق تمهيداً لأعمال الرصف وستتم المتابعة لحين الانتهاء من الأعمال.

وطالب شعراوي، باستمرار المتابعة مع المحافظة لحين الانتهاء من عملية رصف طريق المدرسة.

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