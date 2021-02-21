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إسلام أبازيد وأبو كيلة يتقدمان بأوراق ترشحهما لانتخابات "الصحفيين"

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إسلام أبازيد وأبو كيلة يتقدمان بأوراق ترشحهما لانتخابات "الصحفيين" إسلام أبازيد وأبو كيلة يتقدمان بأوراق ترشحهما لانتخابات "الصحفيين"

مصراوي Masrawy

02:22 م الأحد 21 فبراير 2021

كتب- مينا غالي:

تقدم الكاتبان الصحفيان إسلام أبازيد (تحت السن)، وإبراهيم أبو كيلة، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس تحرير كتاب الجمهورية والرأي (فوق ١٥ سنة)، اليوم الأحد، بأوراق ترشحهما؛ استعدادًا لخوض انتخابات التجديد النصفي لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، المقرر إجراؤها 5 مارس الجاري.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين قررت تلقي طلبات الترشح لمنصب النقيب وعضوية مجلس النقابة من الخميس 18/2/2021 إلى الإثنين 22/2/2021.

وتتلقى اللجنة طلبات الترشح من العاشرة صباحًا حتى الثالثة عصرًا، ما عدا اليوم الأخير من العاشرة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا، وذلك بالقاعة المستديرة بالدور الثالث، ويتم السماح للمرشح وحده بدخول القاعة.

وقالت اللجنة إن المرشح يوقع على تعهد بالالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والقواعد المنظمة للدعاية والانتخابات التي تضعها اللجنة المشرفة، ودفع دمغة 100 جنيه للترشح للعضوية، و200 جنيه للترشح لمنصب النقيب.

ويشترط للترشح للعضوية مرور 3 سنوات على عضوية جدول المشتغلين، ويشترط للترشح لمنصب النقيب مرور 10 سنوات على عضوية المشتغلين.

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