أخبار عاجلة

أبرزها تنفيذ 81 ألف حكم قضائي.. جهود الأمن العام في 24 ساعة -
وزير الخارجية الألماني يرحب بأول محاكمة حول انتهاكات النظام السوري -
رئيس "سدايا" يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لولي العهد -
"قمر الثلج" يلمع في السماء غدًا.. و"البحوث الفلكية" يحدد شروط رؤيته -
الحكومة ترد على شائعة إهدار مليارات الجنيهات على تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع -
وزير الأثار يصل سوهاج لتفقد "مقابر الحواويش وأتريبس" -
وفاة المستشار طارق البشري بعد إصابته بكورونا -
عمارة الإيموبيليا .. هنا عاشت الفنانة ليلى مراد عاشقة الماء و الهواء -
بنات وولاد | الجمعة 26 فبراير 2021 - مسابقات وألعاب جديدة وقصة سيدنا يونس مع الحوت -
8 الصبح - مع "داليا أشرف وهبة ماهر ورحمة خالد" | الجمعة 26/2/2021 | الحلقة كاملة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

المبعوث الأممي لليمن يدين قصفا مدفعيا خلف ضحايا في تعز

Print
المبعوث الأممي لليمن يدين قصفا مدفعيا خلف ضحايا في تعز المبعوث الأممي لليمن يدين قصفا مدفعيا خلف ضحايا في تعز

مصراوي Masrawy

02:24 م الأحد 21 فبراير 2021

صنعاء- (د ب أ):

أدان مارتن جريفيث، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن اليوم الأحد الاعتداء الذي وقع يوم أمس على منطقة سكنية في مدينة تعز وسط البلاد.

وقال جريفيث ، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي"تويتر" ،:" "أدين اعتداء الأمس على منطقة سكنية في ‎تعز والذي أسفر عن مقتل طفل وجرح آخرين".

وأكد جريفيث أن "أطفال ‎اليمن يستحقوا العيش بسلام وأمان"، مشيرا إلى أن "الهجمات على المدنيين انتهاك للقانون الإنساني الدولي، ويجب التحقيق فيها ومحاسبة مرتكبيها".

ويوم أمس السبت، أكد سكان محليون مقتل طفل وإصابة اثنين آخرين في قصف مدفعي شنته جماعة الحوثي على حي الروضة وسط المدينة.

وتخضع معظم أجزاء مدينة تعز لسيطرة الجيش الحكومي ، فيما يسيطر الحوثيون على أطراف المدينة ويفرضون عليها حصارا منذ أكثر من خمس سنوات.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - القوات المسلحة المصرية ترسل مساعدات طبية للجيش اللبناني

8 الصبح - القوات المسلحة المصرية ترسل مساعدات طبية للجيش اللبناني

8 الصبح - العملات المعدنية .. تتزين بإبداع يعكس تاريخ وحضارة مصر

8 الصبح - العملات المعدنية .. تتزين بإبداع يعكس تاريخ وحضارة مصر

قبل زيارة وزير الآثار.. "مصراوي" يرصد أبرز المعلومات عن "معبد أتريبس" بسوهاج

قبل زيارة وزير الآثار.. "مصراوي" يرصد أبرز المعلومات عن "معبد أتريبس" بسوهاج

تأييد مصري للمقترح السوداني حول سد النهضة

تأييد مصري للمقترح السوداني حول سد النهضة

شبكة عيون الإخبارية