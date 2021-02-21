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زعيمة المعارضة البيلاروسية تعترف: "لقد خسرنا الشارع"

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زعيمة المعارضة البيلاروسية تعترف: "لقد خسرنا الشارع" زعيمة المعارضة البيلاروسية تعترف: "لقد خسرنا الشارع"

مصراوي Masrawy

02:23 م الأحد 21 فبراير 2021

جنيف- (د ب أ):

بعد ستة شهور من الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في بيلاروس، اعترفت زعيمة المعارضة سفيتلانا تيخانوفسكايا بأن الحركة الديمقراطية تعرضت لهزيمة مؤقتة.

وقالت في مقابلة مع صحيفة لو تون السويسرية: "يجب أن أعترف أننا خسرنا الشارع. ليس لدينا الوسائل لمواجهة عنف النظام ضد المتظاهرين".

وأضافت تيخانوفسكايا أن تمتلك السلاح والسلطة. وقالت: "نعم، يبدو في الوقت الحالي أننا خسرنا".

وعانت بيلاروس من أزمة سياسية داخلية منذ الانتخابات الرئاسية في 9 آب/أغسطس والتي أعلن فيها الرئيس ألكسندر لوكاشينكو فوزه بنسبة 1ر80% من الأصوات.

وتم اعتبار انتخاب لوكاشينكو، الذي يتولى السلطة منذ 26 عاما، على نطاق واسع على أنه مزور وأثار شهورا من الاحتجاجات الضخمة في الشوارع. وتعتقد المعارضة أن تيخانوفسكايا هي الفائز الحقيقي.

وفقدت تلك الاحتجاجات زخمها بعد ذلك، بسبب الاعتقالات الجماعية والطقس الشتوي القاسي.

لكن تيخانوفسكايا قالت لصحيفة لوتون خلال المقابلة التي أجريت في ليتوانيا، حيث تعيش في المنفى، إن المعارضة بصدد بناء هياكل للمعارك القادمة في الربيع.

وقالت تيخانوفسكايا إنها تفكر كل يوم في العودة إلى بيلاروس، وغالبا ما تقترب من اليأس عند التفكير في المستقبل.

وأضافت: "لكن المرء يدرك بسرعة أنه لا يمكنه فعل ذلك، إذا كنت رمزا، أو زعيما وطنيا، فلا يمكنك الاستسلام".

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مصراوي Masrawy

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