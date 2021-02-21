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الأعرجي : العراق يعمل على الاستفادة من خبرات الناتو

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الأعرجي : العراق يعمل على الاستفادة من خبرات الناتو الأعرجي : العراق يعمل على الاستفادة من خبرات الناتو

مصراوي Masrawy

02:17 م الأحد 21 فبراير 2021

بغداد- (د ب أ):

أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي اليوم الأحد أن العراق يعمل على الاستفادة من خبرات حلف شمال الأطلسي "الناتو".

جاء ذلك خلال استقبال الأعرجي اليوم قائد بعثة حلف الناتو في العراق، الفريق الركن بيير أولسن ، حسبما أفاد بيان للمكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأكد الأعرجي أن "العراق حريص على التعاون مع المجتمع الدولي، وأن القوات العراقية لديها خبرات كبيرة اكتسبتها من خلال القتال" ، مشيرا إلى أن "العراق ليس جزءاً من أي مشكلة إقليمية، بل هو جزء من الحل".

وأوضح أن العراق سيعمل على الاستفادة من خبرات الناتو، وأن تبادل الخبرات مهم، لأن داعش مازال يشكل خطراً حتى الآن.

بدوره ، أكد قائد بعثة الناتو أن "وجود البعثة جاء بطلب من العراقية، وأن أي توسيع للمهام سيكون بناءً على طلب الحكومة العراقية"، مبيناً أن "بعثة الناتو تدعم العراق لمواجهة الإرهاب والتطرف".

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