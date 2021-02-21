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أمانة جدة تطلق خدمة التعهد الإلكتروني عبر النفاذ الوطني

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أمانة جدة تطلق خدمة التعهد الإلكتروني عبر النفاذ الوطني أمانة جدة تطلق خدمة التعهد الإلكتروني عبر النفاذ الوطني
لإيقاف التعاملات الورقية وتقليص الإجراءات وتحسين الخدمات

أمانة جدة تطلق خدمة التعهد الإلكتروني عبر النفاذ الوطني

أطلقت أمانة محافظة جدة، خدمة التعهد الإلكتروني، من خلال النفاذ الوطني الموحد، والتي تتيح للمستفيدين من داخل مدينة جدة وخارجها الحصول على الخدمات التي تتطلب تعهدات دون الحاجة لمراجعة الأمانة. ويأتي ذلك في إطار برامج التحول الرقمي في القطاع البلدي والارتقاء بخدمة العملاء.

وأوضحت مدير عام خدمة العملاء في الأمانة، رشا عبدالله باهيثم، أن خدمة التعهد الإلكتروني تهدف إلى إيقاف التعاملات الورقية، وتقليص الإجراءات، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، عبر تمكينهم من الحصول على الخدمة دون الحاجة للحضور لمقر الأمانة، كما كان معمولًا به سابقًا، والتي كانت تتطلب تحديد موعد للمراجع، وتقديم التعهد ورقيًا، ومن ثم أرشفته إلكترونيًا.

وأشارت "باهيثم" إلى أن الحصول على خدمة التعهد الإلكتروني تتم عبر بوابة الأمانة، والدخول من خلال النفاذ الوطني، وإنشاء طلب (خدمة تعهد)، حيث ستتيح للمستفيد تحميل نموذج إلكتروني خاص، والإشارة إلى رقم المعاملة الأساسي؛ ليجري دراسته واعتماده وإحالته للإدارة المختصة.

يذكر أن أمانة جدة تواصل تقديم جميع خدماتها البلدية في مكان واحد عبر البوابة الإلكترونية، والتي تمكن المستفيد من الحصول على الخدمة بكل يسر، ودون الحاجة لمراجعة الأمانة.أمانة محافظة جدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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