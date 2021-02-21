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المملكة تستضيف اجتماع اللجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية.. الثلاثاء

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المملكة تستضيف اجتماع اللجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية.. الثلاثاء المملكة تستضيف اجتماع اللجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية.. الثلاثاء
سيناقش الأعمال للفرق الفنية والسياسات والتوعية وبناء القدرات ومجموعة العمل الخاصة بالبيانات

المملكة تستضيف اجتماع اللجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية.. الثلاثاء

تستضيف المملكة العربية ممثلة بالهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية يوم الثلاثاء القادم - عبر الاتصال المرئي - الاجتماع الثامن للجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية المكلف الدكتور بندر بن صالح المسلماني في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن الاجتماع سيناقش نتائج الأعمال للفرق الفنية للجنة العربية المتمثلة بمجموعة العمل الخاصة بالأطر المؤسسية والتنظيمات القانونية، والسياسات والتوعية وبناء القدرات، ومجموعة العمل الخاصة بالبيانات الجغرافية المكانية الأساسية والمعايير، ومجموعة العمل الخاصة بإطار المرجع الجيوديسي، إضافة لمجموعة العمل الخاصة بتكامل المعلومات الجغرافية المكانية والإحصائية.

وأبان الدكتور المسلماني أنه تم انتخاب المملكة ممثلة في الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية رئيساً للجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية العالمية في الاجتماع الأول للجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة للمعلومات الجغرافية المكانية الذي عقد في مدينة الرياض في جمادى الأول من عام 1436هـ، وأعيد انتخاب المملكة لرئاسة وأمانة اللجنة العربية في اجتماع اللجنة العربية السادس والذي أقيم في محافظة جدة في جمادى الثاني من عام 1440هـ، ويشارك في اجتماعات اللجنة الدول العربية الأعضاء في الأمم المتحدة وخبراء من الأمم المتحدة.

يذكر أن اللجنة العربية تم إنشاؤها وفقاً للقرار رقم 4/111 الصادر عن الجلسة الرابعة للجنة خبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية، المنعقدة في نيويورك في أغسطس 2014م، وتتولى اللجنة تحديد الموضوعات الإقليمية ذات العلاقة بإدارة المعلومات الجغرافية المكانية، وتتخذ الإجراءات الضرورية حيالها لتحقيق أقصى فائدة اقتصادية واجتماعية وبيئية.المملكة العربية السعودية خبراء الأمم المتحدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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