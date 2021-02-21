"سكني": نسب الحجوزات في مشروعات "ضاحية الميار" بجدة تتجاوز 70%

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عبر مختلف القنوات التي وفّرها البرنامج للحجز سواء عن طريق المنصة

كشف برنامج "سكني" عن تجاوز نِسَب الحجوزات في مشروعات ضاحية الميار السكنية بجدة 70% من عدد الوحدات المتاحة في الضاحية والبالغ عددها 17،961 وحدة سكنية حتى نهاية شهر يناير 2021، عبر مختلف القنوات التي وفرها البرنامج للحجز سواء عن طريق منصة سكني أو تطبيق الهواتف أو من خلال مركز سكني الشامل بجدة.

وأوضح "سكني" أن مشروع "ربى جدة" الذي يضم 1248 وحدة سكنية سجل نسب حجوزات تجاوزت 91 %، كما سجل مشروع أعالي جدة الذي يوفر 8649 وحدة سكنية حجوزات تجاوزت 85 %، فيما بلغت حجوزات مشروع تلال الغروب الذي يضم 6512 وحدة سكنية نحو 38%.

وتتسع ضاحية الميار التي تقع على مساحة تتجاوز 3.9 مليون م2 في الجزء الجنوبي من محافظة جدة، لأكثر من 80 ألف نسمة ضمن بيئة عمرانية متكاملة الخدمات ينفذها عدد من المطورين العقاريين المُؤهلين والمُعتمدين من قبل الوزارة ضمن نحو 15 مشروعاً توفر 55.167 وحدة سكنية تضمها محافظة جدة ومتاحة للحجز إلكترونياً.

وتقع ضاحية "الميار" على بُعد 50 كلم من مكة المكرمة، ونحو 12 كلم من وسط مدينة جدة، ونحو 10 كلم من محطة قطار الحرمين في حي السليمانية، وتوفر أكثر من 17 ألف وحدة سكنية، ضمن مجتمع حيوي في بيئة سكنية متكاملة الخدمات والمرافق التعليـمية والصحية والتجارية والترفيهية؛ وذلك لتعزيز مفهوم البيئة السكنية وجودة الحياة في بيئة عصرية تلبي حاجات الأسرة السعودية وتطلعاتها، وتضم الخدمات والمرافق التعليمية والصحية والتجارية كافة، إضافة إلى المساحات الخضراء والمراكز الرياضية والترفيهية.

يُذكر أن برنامج "سكني" أعلن عن استفادة 31.356 أسرة من مختلف الحلول التمويلية والخيارات السكنية خلال شهر يناير الماضي، ضمن الرقم المستهدف لهذا العام والمحدد بخدمة 220 ألف أسرة، على أن يكون بينها 150 ألف أسرة تسكن في منازلها، إذ سيشهد عام 2021 طرح 140 ألف قرض عقاري مدعوم بالتعاون مع 18 جهة تمويلية لشراء الوحدات السكنية الجاهزة و"تحت الإنشاء" والبناء الذاتي لمن يمتلكون أراضيهم السكنية، وضخ 50 ألف وحدة سكنية جديدة تحت الإنشاء ضمن الضواحي السكنية الكبرى، إلى جانب إتاحة 30 ألف أرض سكنية، في سبيل تلبية مختلف رغبات الأسر المستحقة في جميع مناطق المملكة ورفع نسب التملك بما يتماشى مع مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030 .برنامج سكني ضاحية الميار السكنية