"أمانة الشرقية" توقع 4 اتفاقيات لتنفيذ مشروع مجسم وطن

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بشراكة القطاعين العام والخاص.. لتفعيل وتعظيم دورها في خدمة المجتمع

أبرمت أمانة المنطقة الشرقية، ممثلة في بلدية محافظة الخبر، أمس الأحد، أربع اتفاقيات مع مجموعة من شركات القطاع الخاص؛ لتنفيذ المشاريع الفائزة في الموسم الثاني والثالث من مسابقة مجسم وطن.

يأتي ذلك ضمن مساعي "أمانة الشرقية" إلى مشاركة الجهات الحكومية والقطاع الخاص التي لديها إسهامات مجتمعية لتفعيل وتعظيم دورها في خدمة المجتمع، عبر مبادرات نوعية تضاف لمعالم المدينة وتتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة الطموحة.

شهد توقيع الاتفاقيات أمين المنطقة المهندس فهد الجبير، ورئيس بلدية محافظة الخبر، المهندس سلطان الزايدي، والرئيس التنفيذي الأعلى لمجموعة الزامل، أديب عبدالله الزامل، ورئيس مجلس إدارة مجموعة باس الدولية، بدر بن عبدالله السويدان. ومثل شركة مدار القابضة، عبدالله عبداللطيف الفوزان، بينما مثل شركة رتال رئيسها التنفيذي، المهندس عبدالله فيصل البريكان، كجهات قامت بإدارة وتنفيذ وتمويل المشاريع.

وسيقوم المتبرع "السويدان" بتنفيذ تصميم العرضة في كورنيش الخبر الشمالي، وستقوم شركة "مدار" بتنفيذ تصميم عنان السماء في شارع الملك سلمان، وهما المشروعان الفائزان في الموسم الثاني بمسابقة مجسم وطن، بينما ينفذ التصاميم الفائزة في الموسم الثالث والتي ستعلن نتائجها في اليوم الوطني المقبل 23 سبتمبر 2021 شركتي الزامل ورتال، في مواقع ستحدد لاحقًا.

تقدم أمين المنطقة الشرقية بالشكر الجزيل للشركات؛ على هذه المبادرة النوعية التي تتيح تقديم الأفكار المميزة لتحسين المشهد الحضري لمدن المنطقة، وتساهم في تشجيع المبدعين من أبناء وبنات الوطن لتقديم الأعمال والأفكار التي تثري الحركة الإبداعية والفنية، مثمنًا دور القطاع الخاص ومساهمته بمشاريع تضيف لجمال الحياة وتعزيز المسؤولية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية.

وثمّن رئيس مجلس أمناء الفوزان لخدمة المجتمع، دعم أمانة المنطقة الشرقية لمبادرات القطاع الخاص والأفكار الخلاقة التي أضافت الكثير من المظاهر العمرانية والجمالية التي تتميز بها المنطقة الشرقية. كما شكر الأمين فهد الجبير على اهتمامه بمسابقة مجسم وطن، التي تلبي تطلعات قيادة الدولة لبناء مجتمعات حضرية ومدن ذكية شبيهة بأجمل وأرقى المدن في العالم.

وأشاد "الفوزان" بحرص الأمانة على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لتنفيذ المشاريع وإصدار الفسوحات، وإيصال خدمات البنية التحتية، واعتماد التصاميم، وتمكين الأطراف المنفذة من أعمال التشغيل والصيانة وغيرها من الأدوار التي تحقق فائدة مستدامة من المشروع.

وتعتبر مسابقة مجسم وطن إحدى مبادرات برنامج الفوزان لخدمة المجتمع، وهي مسابقة وطنية سنوية تحث على الابتكار واستنباط أفكار متجددة عن الوحدة الوطنية والانتماء للوطن، وتساهم في إثراء ثقافة المجسمات الفنية في الأماكن العامة؛ لإضافة لمسة جمالية للمدن السعودية عبر مشاركة المصممين بتصاميم خاصة تعكس روح المسابقة في عملية تنافسية، يتم من خلالها اختيار التصميم الفائز لتنفيذه على أرض الواقع، ويتم تدشينه في اليوم الوطني السعودي من كل عام.

أمانة المنطقة الشرقية