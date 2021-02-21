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يضم الجناح الذي تقوده الصناعات العسكرية عدداً من كبرى الشركات الوطنية

انطلقت في مركز أبوظبي الوطني للمعارض اليوم فعاليات الدورة الـ 15 من معرضي "آيدكس" و"نافدكس" 2021 التي تقام على هامش مؤتمر الدفاع الدولي بمشاركة عدد من الدول والشركات، برعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتشارك المملكة العربية السعودية في معرض الدفاع الدولي "آيدكس" بجناح يحمل شعار "استثمر في السعودية"، ويضم الجناح الذي تقوده وتنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية عدداً من كبرى المؤسسات والشركات الوطنية السعودية المتخصصة في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية بمشاركة وزارة الاستثمار.

ويستعرض معرضا "آيدكس" و"نافكس" 2021 اللذان يستمران حتى 25 فبراير الجاري أحدث ما توصل إليه قطاع الصناعات الدفاعية من تكنولوجيا ومعدات متطورة ومبتكرة بجانب تسليط الضوء على تطور قطاع الصناعات الدفاعية الوطنية في الدولة وكذلك عقد شراكات استراتيجية بين مختلف الجهات المشاركة وكبريات الشركات العالمية المتخصصة في هذه القطاعات.

وتتيح الدورة الحالية من المعرضين للمشاركين والزوار فرصة فريدة للاطلاع على أحدث ما توصلت إليه قطاعات الدفاع والأمن العالمية من تكنولوجيا ومعدات مبتكرة للمساهمة في تحقيق السلام العالمي في ظل مشاركة وطنية فاعلة أثبتت قدرتها على المنافسة الدولية بقطاعات الدفاع والأمن من حيث الابتكار والإنتاجية والمعدات والكوادر البشرية المتميزة.مركز أبوظبي الوطني للمعارض