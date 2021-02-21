اليوم.. انطلاق الحملة التوعوية "الصلاة نور" بمدارس تعليم الرياض

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تهدف إلى التوعية بأهمية هذه الشعيرة العظيمة ومكانتها وفضلها

دشَّن مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي اليوم الأحد، حملة "الصــلاة نـــور" والتي تنطلق خلال الفترة من 9/ 7- 10/ 9/ 1442هــــ - عن بُعد - عبر المنصات الإلكترونية في حسابات الإدارة وجميع حسابات المدارس بمختلف المراحل التعليمية, في إطار التعاون بين وزارة التعليم والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لترسيخ عظم شأن الصلاة وأهميتها باعتبارها الصلة بين العبد وربه وما يحققه الالتزام بأدائها من بناء الفرد الصالح في المجتمع .

ودعا "الوهيبي" جميع الإدارات ومكاتب التعليم والمدارس إلى التعريف بالحملة وأهدافها عبر مختلف وسائل التواصل المتاحة, مؤكدًا على نشر محتوى الحملة وتفعيل برامجها وأنشطتها عبر منصة "مدرستي" والمنصات التعليمية الأخرى .

من جهته أوضح مساعد المدير العام للشؤون التعليمية عبدالله الغنام أن الحملة تهدف إلى التوعية بأهمية هذه الشعيرة العظيمة ومكانتها وفضلها وتعزيز المحافظة على أدائها في أوقاتها والعناية بها، إلى جانب التعريف بصفتها وأركانها وواجباتها وكيفية أدائها على الوجه الصحيح، مشيرًا إلى أن الحملة تستهدف الطلاب والطالبات وجميع منسوبي التعليم في المدارس ومكاتب التعليم والإدارة العامة .

بدوره أوضح المشرف على الحملة أحمد الخميس أنها تتضمن العديد من البرامج المنوّعة كالعروض المرئية والمسابقات الثقافية والدورات التدريبية الموجَّهة للطلاب والطالبات والأعمال الفنية والرسائل التوعوية، ‏والتي تنفذها إدارتا الإشراف التربوي بنين وبنات وإدارة الإعلام التربوي بالتعاون مع إدارتي النشاط الطلابي والتدريب التربوي.

وعقدت اليوم إدارة الإشراف التربوي اجتماعاً مع عدد من الإدارات (التدريب والابتعاث/ نشاط الطالبات/ إرشاد الطالبات/ الإعلام التربوي) لتفعيل حملة (الصلاة نور) بهدف مناقشة آلية تنفيذ الحملة التي تستهدف طلاب المدارس والمهام المسندة للإدارات المساندة .

استهل الاجتماع بكلمة المشرفة التربوية بإدارة الإشراف التربوي ماجدة بنت صالح العصلاني والتي أكدت عظم مكانة الصلاة وأثرها الإيجابي في حياة الفرد والمجتمع، ثم كلمة مساعد المدير العام للشؤون التعليمية بنات فتح بن عبدالله العرفج بينت أن الهدف من الحملة هو نشر الوعي في الميدان التعليمي بأهمية هذه الشعيرة وبيان فضل الصلاة وأثرها في حياة المسلمين وحث الطلاب والطالبات على إقامتها في أوقاتها مع بيان صفة الوضوء والصلاة .

وأفادت مديرة الإشراف التربوي نجلاء بنت تركي النفيعي بأن مسؤوليتنا تجاه توعية الجيل عظيمة فواجبنا تعظيم شأن الصلاة ومتابعتهم في ذلك وحثهم على المحافظة عليها وأدائها كما أمرنا الله عز وجل .

وختمت النفيعي كلمتها بالتأكيد على أهمية تضافر الجهود في الميدان التعليمي سائلة الله أن يوفق الجميع لما فيه خير الدنيا وصلاح الآخرة .

مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي