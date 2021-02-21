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قُدرت بـ 15 مليون جنيه.. إحباط محاولة غسل أموال تشكيل عصابي

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قُدرت بـ 15 مليون جنيه.. إحباط محاولة غسل أموال تشكيل عصابي قُدرت بـ 15 مليون جنيه.. إحباط محاولة غسل أموال تشكيل عصابي

مصراوي Masrawy

01:59 م الأحد 21 فبراير 2021

كتب - سامح غيث:

اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع قطاع الأموال العامة، الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي مكون من 6 أشخاص "خمسة منهم معلومات جنائية".

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن التشكيل قام بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وقيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي (15 مليون جنيه).

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