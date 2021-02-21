ضبط شخص زور جوازات وتأشيرات لمساعدة ممنوعون من السفر للخارج

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مصراوي Masrawy

كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، من ضبط شخص؛ لقيامه بممارسة نشاط إجرامي تخصص في تزوير جوازات وتأشيرات السفر.

تحريات ومعلومات فرع إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، أفادت قيام (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر بالجيزة) بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص في تزوير جوازات وتأشيرات السفر المنسوبة للجهات الحكومية والأجنبية من بينها (تأشيرات دول الاتحاد الأوروبي – جوزات سفر – أذون سفر – بصمات أختام سفر ووصول للعديد من المطارات) وذلك بقصد ترويجها على من لديهم موانع قانونية تحول دون حصولهم عليها بطرق مشروعة واستخدامها في السفر للخارج، متخذاً من مقر إقامته وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه وبتفتيش مسكنه عُثر على (11) أختام أكلاشيه مقلدة، وتأشيرتي سفر الى دول الاتحاد الأوربي – شنجن- " مقلدتين" أحدهما مطبوعة على ورقة كلك "كإحدى مراحل التزوير"، والثانية خالية البيانات "معدة للتزوير، و (5) جوازات سفر بأسماء أشخاص مختلفة، و (9) أغلفة بلاستيكية لجوازات سفر، و(112) صفحة منزوعة من جوازات سفر – جميعها لجوازات سفر إصدارات قديمة غير مميكنه ما قبل عام 2008 - "مزورة عن طريق التلاعب بالصور الشخصية والمحو والإضافة في البيانات.

وتم ضبط إذن سفر بغرض السياحة لدولة الإمارات "مزور بالكامل"، و (6) ورقات خالية البيانات ممهورة بخاتم يقرأ بصمته مستشفى السلام" معدة للتزوير"، و(3) صور ضوئية من شهادات قيد زواج – خالية البيانات "معدة للتزوير"، ومجموعة من الصورة الضوئية لبطاقات رقم قومي بأسماء العديد من الأشخاص، و(3) هواتف محمولة.

بمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامي في مجال تزوير جوازات وتأشيرات السفر المنسوبة للجهات الحكومية والأجنبية؛ لاستخراج تأشيرات سفر للمواطنين من السفارات الأجنبية مقابل مبالغ مالية بالاشتراك مع "شخصين – لهما معلومات جنائية" وتم ضبط أحدهم وجاري تكثيف الجهود لضبط الآخر.