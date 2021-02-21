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غير متزنة.. الأمن يُنقذ فتاة حاولت الانتحار في الإسكندرية

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غير متزنة.. الأمن يُنقذ فتاة حاولت الانتحار في الإسكندرية غير متزنة.. الأمن يُنقذ فتاة حاولت الانتحار في الإسكندرية

مصراوي Masrawy

01:55 م الأحد 21 فبراير 2021

كتب - علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع رجال شرطة الإسكندرية، في إنقاذ سيدة ألقت نفسها في مياه البحر بالإسكندرية.

تبلغ لغرفة عمليات النجدة (بمديرية أمن الإسكندرية) بوجود سيدة في حالة غرق بمياه البحر بدائرة قسم شرطة باب شرقي، على الفور انتقلت مباحث قسم شرطة باب شرقي وقوات الإنقاذ بالحماية المدينة، وتمكنت من إنقاذ السيدة وإخراجها من مياه البحر وتبين أنها (حاصلة على ليسانس آداب – مقيمة بدائرة قسم شرطة الجمرك) وتبين أنها (حليقة الرأس وغير متزنة وتهذي بعبارات غير مفهومة).

وبسؤال شاهد رؤية (محامي – مقيم بدائرة قسم شرطة سيدي جابر) قرر بمشاهدته للمذكورة حال قيامها بإلقاء نفسها بمياه البحر.

بسؤال شقيقتها (ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة سيدي جابر) قررت بأن شقيقتها المذكورة تعانى من مرض نفسي (اكتئاب) منذ فترة قامت على أثره بحلق شعرها، وأضافت أنه اصطحبتها للإقامة بأحد الفنادق للترفيه عنها، إلا أنها قامت بمغافلتها وحاولت الانتحار، ولم تتهم أحد بالتسبب في ذلك، وتم نقل المذكورة للمستشفى.

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