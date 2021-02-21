شرطة البيئة والمسطحات: ضبط 9 طن مواد غذائية وأقمشة مجهولة

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مصراوي Masrawy

كتب - علاء عمران:

وجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، عدة حملات تفتيشية مُكبرة؛ لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.

ونجحت جهود الحملات، في ضبط مصنعين "بدون ترخيص" بنطاق مديرية أمن القليوبية بمضبوطات بلغت 6,9 طن – 6000 عبوة مواد غذائية مجهولة المصدر مغشوشة ومقلدة بدون بيانات.

وفي مجال الصحة العامة، نجحت الحملات في ضبط 6 مصانع بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن القليوبية بمضبوطات بلغت (8,5 طن – 750 لفة – 700 قطعة بلاستيك ومصنعاتها – 1 طن مخلفات أقمشة – 12 توب قماش – 100 طقم ملابس) مجهولة المصدر وبدون بيانات ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية.

وأثمرت جهود الحملات، في مجال مكافحة عوادم السيارات، عن ضبط 20 سيارة لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات بالمخالفة لقانون حماية البيئة

كما نجحت الحملات في ضبط 36 قضية مخالفة لقانون الصيد بنطاق المنطقة المركزية.

وأسفرت الجهود في مجال الإجراءات الاحترازية، عن ضبط 10 قضايا عدم إرتداء الكمامات الوقائية بنطاق المنطقة المركزية.