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أمن المنافذ: ضبط 6 قضايا بضائع أجنبية في يوم واحد

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أمن المنافذ: ضبط 6 قضايا بضائع أجنبية في يوم واحد أمن المنافذ: ضبط 6 قضايا بضائع أجنبية في يوم واحد

مصراوي Masrawy

01:46 م الأحد 21 فبراير 2021

كتب- سامح غيث:

نجحت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، في ضبط 6 قضايا أبرزها بضائع أجنبية – ملابس.

وفي مجال الأمن العام تم ضبط 33 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائي، مخالفات عاملين).

وتمكنت الجهود في مجال ضبط المخالفات المرورية من ضبط 1143 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 180 حكم قضائي متنوع، وفي مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط 9 قضايا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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