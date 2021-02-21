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ضبط عاطل استولى على أموال المواطنين بالإسكندرية بزعم توفير فرص عمل لهم

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ضبط عاطل استولى على أموال المواطنين بالإسكندرية بزعم توفير فرص عمل لهم ضبط عاطل استولى على أموال المواطنين بالإسكندرية بزعم توفير فرص عمل لهم

مصراوي Masrawy

01:42 م الأحد 21 فبراير 2021

كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة، من ضبط عاطل استولى على أموال الشاب بحجة التعيين في الإسكندرية، وتمت إحالته إلى النيابة للتحقيق.

ورد بلاغ لإدارة الأموال العامة من عامل، مقيم بمحافظة الغربية، بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالي بزعم توفير فرص عمل له بمحافظة الإسكندرية، دون الوفاء بذلك.

بالفحص تبين صحة الواقعة وأن عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة كفرالزيات بالغربية، يقوم بممارسة نشاطاً إجرامياً في النصب والاحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بقدرته على إلحاقهم بوظائف خلافاً للحقيقة، وتمكن من خلال ذلك من الاستيلاء على مبلغ مالي من الشاكي زاعماً مقدرته على تعيينه بإحدى الوظائف، إلا أنه لم يف بما وعد به ورفض رد المبلغ المالي المستولى عليه.

عقب تقين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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