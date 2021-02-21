أخبار عاجلة

وزير الخارجية الألماني يرحب بأول محاكمة حول انتهاكات النظام السوري -
رئيس "سدايا" يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لولي العهد -
"قمر الثلج" يلمع في السماء غدًا.. و"البحوث الفلكية" يحدد شروط رؤيته -
الحكومة ترد على شائعة إهدار مليارات الجنيهات على تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع -
وزير الأثار يصل سوهاج لتفقد "مقابر الحواويش وأتريبس" -
وفاة المستشار طارق البشري بعد إصابته بكورونا -
عمارة الإيموبيليا .. هنا عاشت الفنانة ليلى مراد عاشقة الماء و الهواء -
بنات وولاد | الجمعة 26 فبراير 2021 - مسابقات وألعاب جديدة وقصة سيدنا يونس مع الحوت -
8 الصبح - مع "داليا أشرف وهبة ماهر ورحمة خالد" | الجمعة 26/2/2021 | الحلقة كاملة -
8 الصبح - رحمة خالد تحكي تجربتها مع التنمر فور دخولها مجال "الإذاعة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

كيف سيتعامل معه "بايدن"؟.. "" يلقي خطابًا نهاية فبراير

Print
كيف سيتعامل معه "بايدن"؟.. "ترامب" يلقي خطابًا نهاية فبراير كيف سيتعامل معه "بايدن"؟.. "" يلقي خطابًا نهاية فبراير
يتحدث عن سياسات خلفه ومستقبل الحزب الجمهوري

كيف سيتعامل معه

يُلقي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ، نهاية الأسبوع المقبل، أول خطاب له منذ مغادرته البيت الأبيض، وسط التحضيرات لانتخابات التجديد النصفي للكونغرس، يثقلها انقسام الحزب الجمهوري إثر تصويت بعض أعضائه لمصلحة عزل ترامب، بحسب ما أوردت "فرانس 24" اليوم (الأحد).

وأوضح مقربون من "ترامب" أنه سيتحدث من مقره في أورلاندو بولاية فلوريدا، عن "مستقبل الحزب الجمهوري والحركة المحافظة"، وعن الهجرة و"السياسات الكارثية" لخلفه الرئيس جو بايدن في هذا الملف.

وأَضافوا أن الخطاب المتوقع في 28 فبراير، يأتي في إطار "مؤتمر العمل السياسي المحافظ"، وهو أكبر تجمّع سنوي للمحافظين الأمريكيين.

وعادة يتوارى الرؤساء السابقون عن الأنظار، لكن "ترامب" يبدو مختلفاً، وهو ما يثير علامة استفهام عن الطريقة التي سيتعامل بها"بايدن" مع احتمالات وجود رئيس سابق ذي نزعة انتقامية.

واستغل "ترامب" وفاة الإعلامي اليميني راش ليمبو عبر الاتصال بشبكة "فوكس نيوز" الإعلامية لتكرار ادعائه بأنه حُرم من النصر في انتخابات 3 نوفمبر، وقال: "أعتقد راش أننا فزنا وكذلك أنا بالمناسبة. أعتقد أننا فزنا بشكل كبير".الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
رغم استماتة محاميه لحجبها.. مدعو نيويورك يتسلمون الإقرارات الضريبية لـ"ترامب"

رغم استماتة محاميه لحجبها.. مدعو نيويورك يتسلمون الإقرارات الضريبية لـ"ترامب"

رغم استماتة محاميه لحجبها.. مدعو نيويورك يتسلمون الإقرارات الضريبية لـ"ترامب"

رغم استماتة محاميه لحجبها.. مدعو نيويورك يتسلمون الإقرارات الضريبية لـ"ترامب"

التحقيق مع ابن "ترامب" في إساءة استخدام أموال حفل التنصيب الرئاسي

التحقيق مع ابن "ترامب" في إساءة استخدام أموال حفل التنصيب الرئاسي

التحقيق مع ابن "ترامب" في إساءة استخدام أموال حفل التنصيب الرئاسي

التحقيق مع ابن "ترامب" في إساءة استخدام أموال حفل التنصيب الرئاسي

شبكة عيون الإخبارية