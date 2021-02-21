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"مدير هيئة نجران" يتلقى خطاب شكر من وكيل إمارة المنطقة لجهوده في خدمة المجتمع

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"مدير هيئة نجران" يتلقى خطاب شكر من وكيل إمارة المنطقة لجهوده في خدمة المجتمع "مدير هيئة نجران" يتلقى خطاب شكر من وكيل إمارة المنطقة لجهوده في خدمة المجتمع
"العذيقي" ثمّن جهود الهيئة التوعوية وبرامج الأمن الفكري لمحاربة التطرف

تلقى فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران، خطاب شكر من وكيل إمارة منطقة نجران حسن بن عبده العذيقي، نظير الجهود التي يقدمها الفرع لخدمة المجتمع.

وأعرب العذيقي عن شكره وتقديره لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران على ما يقدمه من نصح وإرشاد من خلال البرامج والمعارض والمحاضرات التوعوية وبرامج الأمن الفكري ومحاربة التطرف وتعزيز الانتماء الوطني ذات الأثر الإيجابي لدى أفراد المجتمع كافة، وتقديم رسالة مشرفة معتدلة تبين سماحة المنهج والدستور القويم.الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منطقة نجران

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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