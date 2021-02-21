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شاهد.. متطوعات يرشدن منسوبي "أمانة مكة" للتقيد بتدابير "كورونا"

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حملة على المداخل.. مطويات توعوية ومعقمات وكمامات وقياس حرارة

شاهد.. متطوعات يرشدن منسوبي

نظمت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلةً في إدارة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي، اليوم، مبادرة "نتعاون ما نتهاون" بمقر أمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع فريق أنا صحي التطوعي، ومشاركة متطوعات؛ وذلك للحث على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتصدي لجائحة "كورونا".

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة رعد بن محمد الشريف، أن المبادرة تهدف إلى رفع مستوى الوعي الصحي لدى منسوبي الأمانة، وحثهم على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتقيد بالتدابير الوقائية للوقاية من فيروس "كورونا" والحد من انتشاره، مشيراً إلى تنظيم الحملة على المداخل الرئيسة بالأمانة، وتوزيع عدد من المطويات التوعوية، والمعقمات والكمامات، وقياس درجات الحرارة، مثمناً تفاعل منسوبي الأمانة مع الحملة التوعوية وتحقيق الالتزام بالسلوكيات السليمة التي ستسهم - بإذن الله - في الوقاية من الفيروس.

شاهد.. متطوعات يرشدن منسوبي

أمانة العاصمة المقدسة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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