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الأربعاء.. "قومي حقوق الإنسان" ينظم ندوة بشأن الضمانات الدستورية للقبض والحبس الاحتياطي

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الأربعاء.. "قومي حقوق الإنسان" ينظم ندوة بشأن الضمانات الدستورية للقبض والحبس الاحتياطي الأربعاء.. "قومي حقوق الإنسان" ينظم ندوة بشأن الضمانات الدستورية للقبض والحبس الاحتياطي

مصراوي Masrawy

01:27 م الأحد 21 فبراير 2021

كتب- محمد نصار:

يعقد المجلس القومي لحقوق الإنسان ندوة بعنوان: "الضمانات الدستورية والقانونية لإجراءات القبض والحبس الاحتياطي"، وذلك يوم الأربعاء الموافق 24 فبراير 2021.

ويشارك في أعمال الندوة لفيف من ممثلي الهيئات الحكومية والتشريعية والقضائية المعنية بحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، وأساتذة القانون، والإعلاميين.

وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان، في بيان، الأحد، على أن حماية حقوق الإنسان وحرياته من أسمى أنواع الحماية القانونية بأنواعها المختلفة، وأن حق الإنسان في الحياة وحقه في سلامة جسده من أهم الحقوق التي حرصت كافة الدساتير والأنظمة القانونية على حمايتها.

وتابع: "تعددت المعاهدات الدولية النافذة التي تحمي هذه الحقوق بصورة قطعية، وكفل الدستور ومن بعده القانون الجنائي المصري نصوص وأحكام تقطع بضرورة وأهمية حماية هذه الحقوق من دون أي تمييز لأي سبب من الأسباب".

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