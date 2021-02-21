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مقتل شخص وإصابة 14 في انفجار جنوب أفغانستان

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مقتل شخص وإصابة 14 في انفجار جنوب أفغانستان مقتل شخص وإصابة 14 في انفجار جنوب أفغانستان

مصراوي Masrawy

01:18 م الأحد 21 فبراير 2021

هلمند- (د ب أ):

ذكر مسؤولون طبيون أن شخصا واحدا قتل وأصيب 14 آخرون في انفجار استهدف سيارة بمدينة لاشكارجاه، عاصمة إقليم هلمند جنوب أفغانستان، صباح اليوم الأحد، طبقا لما ذكرته قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية اليوم.

ووقع الحادث حوالي الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي في مدينة لاشكار جاه، طبقا لما ذكره مسؤولون محليون، الذين أكدوا أن شخصا واحدا قتل وأصيب آخرون- من بينهم مدنيون.

ولم يذكر المسؤولون المحليون مزيدا من التفاصيل بشأن الحادث.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.

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