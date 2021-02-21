★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

وكالات:

أكدت موسكو أن شركتي "مروحيات روسيا" و"توازن" الإماراتية تنويان إتمام صفقة بشأن بيع 50% من أسهم مكتب التصميم الفني الروسي "تكنولوجيات في أر" حتى مايو القادم، حسبما نقلت تقارير إعلامية روسية.

وصرح وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، للصحفيين اليوم الأحد، حسبما نقلت روسيا اليوم، بأن قيمة الصفقة لم تتغير منذ تنسيق أهم معاييرها المالية أواخر عام 2019، ولا تزال عند مستوى 400 مليون يورو، مضيفا: "عقدت اللجنة الحكومية (الروسية) المعنية بالاستثمارات الأجنبية اجتماعا مؤخرا، ويخطط زملاؤنا لإتمام الصفقة قبل مايو".

وأشار الوزير إلى وجود مسائل متعلقة بالتصميم والإنتاج المشترك لمروحيتي "VRT 300" (وهي مروحية مسيرة) و"VRT 500"، أي مشروعان يعمل عليهما مكتب التصميم "تكنولوجيات في أر" الذي تم إنشاؤه عام 2014 ضمن مؤسسة "مروحيات روسيا".

وأكد مانتوروف أن الجانب الإماراتي ينوي اقتناء 100 مروحية من كلا الطرازين، موضحا أن شراء هذه المروحيات يأتي على الأرجح لصالح شرطة الإمارات.

ووافقت اللجنة الحكومية الروسية المعنية بالاستثمارات الأجنبية في وقت سابق من الأسبوع الجاري على الصفقة بين "مروحيات روسيا" و"توازن" التي تم الإعلان عنها لأول مرة في عام 2019.