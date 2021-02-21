تدشين 4 مراكز للقاحات كورونا بمنطقة الحدود الشمالية

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جهّزت بالطاقم الطبي والخدمات الأساسية ونقاط الفرز

دشّنت وزارة الصحة، اليوم، 4 مراكز للقاحات كورونا "كوفيد-19" في منطقة الحدود الشمالية، وذلك في كل من قاعة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بمدينة عرعر، وبرج الشمال الطبي ومستوصف الصالحية الأوسط ومستوصف العزيزية.

وأوضحت "صحة الحدود الشمالية" أنه تم تجهيز المراكز بالطاقم الطبي المتخصص والخدمات الأساسية ونقاط الفرز البصري ومنطقة الاستقبال والانتظار بطريقة منظمة بما يتماشى مع التدابير الاحترازية والوقائية، حيث تستهدف المراكز استقبال 2700 زائر يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الرابعة عصراً.

ودعت "صحة الحدود الشمالية" المواطنين والمقيمين للمبادرة بالتسجيل عبر تطبيق "صحتي"؛ لأخذ اللقاح حفاظاً على صحتهم وسلامتهم -بإذن الله- من الإصابة بفيروس كورونا.وزارة الصحة لقاحات كورونا