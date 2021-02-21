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وزيرة الصحة: وصول 8.6 مليون جرعة من لقاح إسترازينيكا خلال أيام

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وزيرة الصحة: وصول 8.6 مليون جرعة من لقاح إسترازينيكا خلال أيام وزيرة الصحة: وصول 8.6 مليون جرعة من لقاح إسترازينيكا خلال أيام

مصراوي Masrawy

12:35 م الأحد 21 فبراير 2021

كتب - أحمد جمعة:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه من المقرر أن تتسلم "ملايين الشحنات" من لقاحات كورونا خلال الأيام المقبلة.

وقالت الوزيرة في مؤتمر صحفي اليوم الأحد: "من خلال عقد الجافي، سنتسلم 8.6 مليون جرعة من لقاح إسترازينيكا تمثل شحنات الربع الأول من هذا العام خلال الأيام المقبلة، من بين 40 مليون جرعة تعاقدنا عليها وتصل على مدار العام الجاري".

وأضافت: "نسير في كل الاتجاهات ونستورد كل اللقاحات التي أقرتها اللجان العلمية ونعرف أن هناك نقصا عالمياً لكننا كنا أول دولة أفريقية تتسلم اللقاحات وتبدأ حملة التطعيمات".

وكشفت الوزيرة عن استلام شحنة جديدة من لقاح شركة "سينوفارم" المضاد لفيروس كورونا المستجد خلال ساعات.

وقالت: "خلال ساعات، سنتسلم هدية قيمة من لقاح شركة سينوفارم، وسنعلن تفاصيلها كاملة".

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