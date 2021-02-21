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احتفالات خاصة في عيد ميلاد ملك النرويج الـ84

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احتفالات خاصة في عيد ميلاد ملك النرويج الـ84 احتفالات خاصة في عيد ميلاد ملك النرويج الـ84

مصراوي Masrawy

01:00 م الأحد 21 فبراير 2021

ستوكهولم- (د ب أ):

شهد اليوم الأحد الاحتفال بعيد ميلاد ملك النرويج، هارالد الخامس الـ84 ، لكن لم يتم التخطيط لأي أحداث رسمية للملك، حيث أنه في إجازة مرضية، بعد إجراء عملية مؤخرا على ركبته.

وقال القصر الملكي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه سيتم الاحتفال بالملك بشكل خاص بدلا من ذلك.

ويقيم الملك والملكة، سونيا في مقر الإقامة الملكي بمنطقة "كونجسيتيرين" على مشارف مدينة أوسلو، حيث يواصل الملك هارالد تعافيه في أعقاب العملية، التي أجراها في 30 يناير الماضي، في وتر مصاب بركبته اليمنى. ومن المقرر أن تستمر أجازته المرضية حتى 14 مارس المقبل.

وتم تقليص معظم الاحتفالات العامة في النرويج بسبب جائحة . وخلال معظم عام 2020، اضطر الملك والملكة 83 عاما للخضوع لعزل ذاتي بسبب الجائحة.

وتلقى الملك والملكة جرعتين من لقاح ضد فيروس كورونا.

وخلال فترة تعافيه، يشغل ولي العهد هاكون، منصب الوصي على العرش.

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مصراوي Masrawy

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